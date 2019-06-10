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Вильхьяльмссон попрощался с Черноморцем, который вылетел в Первую лигу

08:26 291 Читати українською
Вильхьяльмссон попрощался с Черноморцем, который вылетел в Первую лигу
Арни Вильхьяльмссон (спереди) / Черноморец

Исландский нападающий Арни Вильхьяльмссон после аренды в Черноморец возвращается в Термалику.

"Спасибо всем от чистого сердца. Моим товарищам по команде, которые стали близкими друзьями, фанам Черноморца, одесситам. Это были прекрасные несколько месяцев. Очень жаль, что не удалось достичь желаемого результата.

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Мы показывали свой лучший футбол, но иногда вещи складываются не так, как мы хотим. Не знаю, каким будет будущее, но я знаю точно, что буду гордиться, что играл за этот замечательный клуб", – написал Вильхьяльмссон на своей странице в Инстаграм.

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Напомним, исландский нападающий перешел в Черноморец зимой этого года на правах аренды с польской Термалики. Форвард сыграл за одесситов 12 матчей и забил 7 голов.

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Арни Вильхьяльмссон Арни Вильхьяльмссон Черноморец Черноморец
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