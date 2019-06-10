Вильхьяльмссон попрощался с Черноморцем, который вылетел в Первую лигу

Исландский нападающий Арни Вильхьяльмссон после аренды в Черноморец возвращается в Термалику.

"Спасибо всем от чистого сердца. Моим товарищам по команде, которые стали близкими друзьями, фанам Черноморца, одесситам. Это были прекрасные несколько месяцев. Очень жаль, что не удалось достичь желаемого результата.

Вильхьяльмссон поделился мнением о Динамо, которое следит за игроком

Мы показывали свой лучший футбол, но иногда вещи складываются не так, как мы хотим. Не знаю, каким будет будущее, но я знаю точно, что буду гордиться, что играл за этот замечательный клуб", – написал Вильхьяльмссон на своей странице в Инстаграм.

Цыганков, Мораес, Вильхьямссон и еще 5 футболистов претендуют на звание лучшего игрока месяца в УПЛ

Напомним, исландский нападающий перешел в Черноморец зимой этого года на правах аренды с польской Термалики. Форвард сыграл за одесситов 12 матчей и забил 7 голов.