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Вильхьяльмссон отказался от перехода в Карпаты, – СМИ

20:13 83 Читати українською
Вильхьяльмссон отказался от перехода в Карпаты, – СМИ
Арни Вильхьяльмссон / Черноморец

Львовские Карпаты не смогли уговорить Арни Вильхьяльмссона перейти в их клуб

Недавно "зеленые львы" сделали предложение по трансферу исландского нападающего, права на которого принадлежат польской Термалике, а затем попытались взять футболиста в аренду.

Карпаты заинтересованы в Вильхьяльмссоне – львовяне уже вышли на футболиста, – СМИ

Зато Вильхьяльмссон отказался от перехода во львовские Карпаты, сообщает Football.ua. Правда, отмечается, что исландец не прочь продолжить карьеру в Украине и открыт для предложений.

Вильхьяльмссон попрощался с Черноморцем, который вылетел в Первую лигу

Напомним, исландский форвард выступал за Черноморец последние полгода на условиях аренды. За время, проведенное в одесской команде, Вильхьяльмссон сыграл в 12 матчах во всех турнирах, где забил 7 голов.

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Карпаты Карпаты Арни Вильхьяльмссон Арни Вильхьяльмссон
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