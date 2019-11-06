Вильхьяльмссон может продолжить карьеру в Колосе, – СМИ

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Динамо Загреб – Шахтер: предматчевая пресс-конференция Луиша Каштру
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Шевченко вызвал в сборную Украины хавбека Зари ИванисенюСборная Украины — 5 нояб 519
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Баварія і новий тренер: сенсація, тінь Динамо, фаворит фанатів – 5 людей на 1 клуб, що 33 дні тому принизив фіналіста ЛЧГермания — 5 нояб 667
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Динамо З – Шахтер: Каштру назвал заявку на матч Лиги чемпионов – есть весомые потериЛига чемпионов — 5 нояб 1422
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Малиновский и Ко на грани краха, шанс на реванш для Вальверде, пан или пропал для Боруссии Д – фишки 4-го тура ЛЧЛига чемпионов — 5 нояб 798