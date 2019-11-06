Вильхьяльмссон может продолжить карьеру в Колосе, – СМИ

Экс-форвард Черноморца Арни Вильхьяльмссон получил предложение продолжить карьеру в Колосе из Ковалёвки.

Исландский нападающий Арни Вильхьяльмссон в ближайшие дни может стать игроком Колоса, сообщает Islendingavaktin.

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Отметим, что игрок расторг контракт с польской Термаликой в сентябре и в течение двух месяцев пребывает в статусе свободного агента.

Напомним, вторую часть сезона 2019/20 Вильхьяльмссон выступал на правах аренды за Черноморец, проведя 14 матчей и записав в свой актив 7 голов.

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