Виктория одолела Левый Берег в матче 1/16 финала Кубка Украины сезона 2025/26. Результат и обзор поединка читайте в этой новости на "Футбол 24".

Кубок Украины, 1/16 финала

Левый Берег – Виктория – 0:1

Гол: Дудник, 23

Удаления: Гуничев, 90+5 – Кныш, 27,

ЛНЗ разобрался с Металлистом и стал первым участником 1/8 финала, Кривбасс довел до серии пенальти: Кубок Украины

В 1/16 финала Кубка Украины встречались две команды из Первой лиги – Левый Берег и Виктория. "Аисты" неплохо начали сезон, но в прошлом туре чемпионата проиграли Фениксу-Мариуполю (0:1). Зато Виктория успела потерпеть четыре поражения, но в предыдущей стадии Кубка Украины выбила Ворсклу (1:0).

Гости открыли счет на 23-й минуте. Кныш подхватил мяч на фланге и подал в штрафную, а там Дудник выпрыгнул выше других. Впрочем, уже через несколько минут сумчане остались в меньшинстве после грубого фола Кныша.

Во втором тайме Левый Берег владел игровым преимуществом, но сравнять счет никак не удавалось. На 78-й минуте Сидней пробивал с убойной позиции, но в ворота не попал. Еще вскоре опасный удар нанес Гуничев, но мяч пролетел мимо дальней девятки.

На последней минуте игры Гуничев жестко наступил на ногу сопернику и был удален. В итоге Виктория одержала минимальную победу и вышла в 1/8 финала Кубка Украины.

"Надо, чтобы было тяжело": Михайленко о Кубке мира U-20, планку Петракова, 55:0 в Шахтере и вариант с Металлистом 1925