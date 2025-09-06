В субботу, 6 сентября, 5-й тур Первой лиги продолжили несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Первая лига, 5-й тур

Виктория – Металлист – 1:0

Гол: Бойко, 8

Чернигов – Левый Берег – матч перенесен

Агробизнес – Подолье – 2:1

Голы: Толочко, 68, Войтыховский, 85 – Николишин, 49

В первом матче дня сумская Виктория принимала Металлист. Хозяева вышли вперед уже на старте встречи. После навеса с углового Сасовский в падении стрелял по воротам, голкипер среагировал и отбил перед собой, но первым на добивании был Бойко, который головой замкнул в сетку. На 65-й минуте игру пришлось прерывать из-за воздушной тревоги. Отдых пошел на пользу хозяевам, которые, в конце концов, довели игру до логической победы.

Чернигов и Левый Берег так и не сумели сыграть свой поединок. Тревога в Черниговской области продолжалась более трех часов, а потому было принято решение перенести встречу – дата пока неизвестна. В последнем матче игрового дня Агробизнес сумел одолеть Подолье. Хотя именно команда из Хмельницкого повела в счете на старте второго тайма благодаря голу Николишина. Однако, Толочко сравнял счет, а Войтыховский в конце игры вырвал победу для Агробизнеса.

Как следствие, Виктория набрали 6 очков и поднялась на девятую строчку турнирной таблицы. Металлист с 1 баллом предпоследний. Агробизнес набрал 11 пунктов и сравнялся с Буковиной, а Подолье с 1 очком замыкает турнирную таблицу – Металлист выше благодаря лучшей разнице мячей.

