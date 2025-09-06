Виктория победила Металлист, прервав безвыигрышную серию, и оставила харьковчан на дне Первой лиги
В субботу, 6 сентября, 5-й тур Первой лиги продолжили три матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".
Первая лига, 5-й тур
Виктория – Металлист – 1:0
Гол: Бойко, 8
Чернигов – Левый берег – 0:0
Агробизнес – Подолье – начало матча в 16:00
В первом матче дня сумская Виктория принимала Металлист. Хозяева вышли вперед уже на старте встречи. После навеса с углового Сасовский в падении стрелял по воротам, голкипер среагировал и отбил перед собой, но первым на добивании был Бойко, который головой замкнул в сетку. На 65-й минуте игру пришлось прерывать из-за воздушной тревоги. Отдых пошел на пользу хозяевам, которые, довели игру до логической победы.
Как следствие, Виктория набрали 6 очков и поднялась на девятую строчку турнирной таблицы. Металлист с 1 баллом предпоследний.
