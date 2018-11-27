Виктория Пльзень обыграла ЦСКА и опустила москвичей на 4-е место

Московский ЦСКА в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА проиграл пльзеньской Виктории, окончательно потеряв шансы на 1/8 финала этого турнира.

Лига чемпионов УЕФА 2018/2019, 5-й тур, группа G

ЦСКА – Виктория Пльзень – 1:2

Голы: Влашич, 10 (пен) – Прохазка, 56, Гейда, 81

Нереализованные пенальти: Прохазка, 44

Первый тайм почти полностью прошел под знаком игрового преимущества ЦСКА. Москвичи вышли вперед уже на 10-й минуте, когда Милан Птржела в собственной штрафной сбил Георгия Щенникова. Арбитр назначил пенальти, а Никола Влашич мастерски его реализовал – 1:0. За следующие двадцать минут хозяева могли забивать еще минимум трижды, но Щенников из пределов штрафной пробивал выше или мимо дальней штанги, а удар Облякова с отскока взял голкипер Грушка. Чехи проснулись на 33-й, когда Прохазка пробивал со штрафного – Акинфеев вытащил этот выстрел. Через 11 минут Игорь вообще стал героем: Ржезник заработал пенальти, который взялся исполнять Прохазка – удар в нижний правый угол голкипер "коней" уверенно отбил.

Второй тайм начался достаточно ровно, однако игроки Виктории упорно рвались вперед через фланги ЦСКА – и были за это вознаграждены. На 56-й минуте Радим Ржезник прорвался по флангу и выкатил передачу в штрафную в спины защитникам, а Роман Прохазка красиво отправил мяч в девятку – 1:1. Уже через три минуты после этого геройствовать пришлось Грушке, который вытащил мощный удар Влашича под перекладину, а на 71-й он же спас после выхода один на один Сигурдссона. Виктория терпела навалы, заброса и вривания "коней" до 81-й минуты, после чего жестоко наказала соперника: после простенького розыгрыша углового Патрик Грошовский выполнил подачу на линию вратарской, а Лукас Гейда спокойно ее замкнул – 1:2. ЦСКА отправился в нокаут.

Отыграться мосвичи так и не смогли, поэтому финальный свисток главного арбитра зафиксировал волевую победу Виктории. Плзеньцы набрали четыре очка и поравнялись с москвичами, которые теперь распрощались с шансами на плей-офф Лиги чемпионов.