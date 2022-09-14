Виктория Пльзень – Интер – 0:2 – видео голов и обзор первой победы "нерадзурри" в Лиге чемпионов
00:42 - Читати українською
Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов итальянский Интер одержал победу над чешской Викторией со счетом 2:0. Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".
завершено
Эдин Джеко 20’
Дензел Дюмфрис 71’
20’ Эдин Джеко
71’ Дензел Дюмфрис
Героем встречи в Пльзене стал боснийский форвард Эдин Джеко, на счету которого гол и ассист. Также результативными действиями в составе миланцев отличились Хоакин Корреа (ассист) и Дензел Дюмфрис (гол).
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Благодаря этой победе Интер набрал первые три очка в группе С. Чехи после двух туров до сих пор без очков.
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