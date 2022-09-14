Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов итальянский Интер одержал победу над чешской Викторией со счетом 2:0. Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".

Героем встречи в Пльзене стал боснийский форвард Эдин Джеко, на счету которого гол и ассист. Также результативными действиями в составе миланцев отличились Хоакин Корреа (ассист) и Дензел Дюмфрис (гол).

Тоттенхэм драматично проиграл Спортингу в Лиге чемпионов, Интер одолел чешскую Викторию

Благодаря этой победе Интер набрал первые три очка в группе С. Чехи после двух туров до сих пор без очков.