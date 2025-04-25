Виктор Вальдес неожиданно возглавил клуб из четвертого дивизиона Испании
Бывший голкипер Барселоны Виктор Вальдес вернулся к тренерской работе теперь во главе Реала Авила.
Реал Авила в соцсетях сообщил о назначении на должность главного тренера команды звездного Виктора Вальдеса.
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Контракт с 43-летним экс-вратарем Барселоны и Манчестер Юнайтед рассчитан до конца сезона 2025/26. Это не первый клуб в тренерской карьере Вальдеса – до этого он работал в академии Барселоны, футбольной школе Морталас, а также в клубе Орта (шестой дивизион).
Стоит заметить, что Реал Авила выступает в Сегунде КИФФ (четвертый дивизион Испании) и занимает четвертое место в текущем чемпионате.
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