Бывший голкипер Барселоны Виктор Вальдес вернулся к тренерской работе теперь во главе Реала Авила.

Реал Авила в соцсетях сообщил о назначении на должность главного тренера команды звездного Виктора Вальдеса.

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Контракт с 43-летним экс-вратарем Барселоны и Манчестер Юнайтед рассчитан до конца сезона 2025/26. Это не первый клуб в тренерской карьере Вальдеса – до этого он работал в академии Барселоны, футбольной школе Морталас, а также в клубе Орта (шестой дивизион).

Стоит заметить, что Реал Авила выступает в Сегунде КИФФ (четвертый дивизион Испании) и занимает четвертое место в текущем чемпионате.

?????????? ??????? | Víctor Valdés nuevo entrenador.



El Real Ávila C.F. anuncia que Víctor Valdés será el nuevo entrenador del primer equipo hasta el final de la presente temporada y la siguiente campaña. Valdés, tras retirarse del mundo del fútbol,… pic.twitter.com/q19HhV8Y3R — Real Ávila CF (@RealAvilaCF) April 24, 2025

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