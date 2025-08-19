– Проиграли игру в первые 15 минут. Скажу краткий комментарий первых трех наших матчей. В первой игре мы говорили, что плохо играем вперед. Моментов практически не было. Второй поединок - победа и показали характер. Сегодня тоже показали характер, хорошо играли вперед, но не реализовали кучу моментов. Обидно, но имеем то, что имеем.

– У Кривбасса было три момента, которые они реализовали. Ваша же команда много создала, но не забила тоже много

– Так и есть. Ребята расстроены в раздевалке. Настраивались на победу, но к сожалению, пропустили гол с первого же момента соперника. У нас моменты - нет гола. Второй момент - 0:2.

– Что-то сказали в раздевалке Башичу, Слесарю?

– А вы как думаете? Но они же неделю назад играли на очень высоком уровне. Тот же Башич играл на другой позиции против Кудривки. С ЛНЗ он играл в центре обороны, как и сегодня. Сегодня же были ошибки, которые привели к голу.

– Если не брать результат, сама игра вам понравилась?

– Инфарктная. Для зрителей интересно, эмоции. Нам хочется видеть другой результат в конце.

– Сегодня хорошо вышел на замену Руан.

– Мы имеем очень хороших футболистов, которым нужно еще прибавлять. Нам кричали сегодня "мужики". Да, мы проиграли, но будем стараться оставить этот атакующий запал на следующие матчи. Надо исправлять также ошибки в обороне.

– Часто говорят, что наш украинский футбол постоянно деградирует. Вы вернулись спустя год в Украину. Какое ваше мнение по этому поводу?

– Как по мне, раньше наши гранды Шахтер и Динамо побеждали без вопросов. А сейчас такой чемпионат, что каждый может обыграть каждого. Мне это нравится. Надо прилагать много усилий, чтобы кого-то обыграть. Это добавляет плюс чемпионату, – цитирует Скрипника официальный сайт Зари.

Напомним, что Заря уступила Кривбассу (2:3) в заключительном матче 3-го тура чемпионата Украины.

