Виктор Санчес: Иско должен вспомнить, как заставлял болельщиков Реала скандировать свое имя

Бывший игрок Реала Виктор Санчес объяснил, как полузащитник мадридцев Иско может избавиться от проблем с попаданием в стартовый состав команды.

"Я думаю, что Иско должен вернуть свой прежний уровень игры, когда ему устраивали овации на Сантьяго Бернабеу. Это помогло бы ему исправить ситуацию, в которой он находится.

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Чуть больше года тому назад он был безоговорочным основным исполнителем не только в Реале, но и в сборной Испании. За этот короткий промежуток времени он стал игроком ротации.

Никто не сомневается в его таланте. Те умения, которые привели его в Реал, никуда не исчезли. Однако сейчас он не находится на том уровне, к которому все привыкли.

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Было бы неплохо, если бы он вспомнил ту игру, которой заставлял болельщиков Реала скандировать его имя. К тому же это было не так давно. Я думаю, что это поможет ему вернуться в реальность", – цитирует Санчеса AS.