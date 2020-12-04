После встречи членов правления Ниццы было решено расторгнуть соглашение с Патриком Виейра, сообщает официальный сайт французского клуба.

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Команду возглавит Адриен Урса, который работал помощником Виейра. Румынский специалист выведет Ниццу уже на воскресный матч французского первенства против Реймса.

Отметим, что Виейра возглавил Ниццу в июле 2018 года. Причиной увольнения стали неудачные результаты команды в текущем сезоне – "орлы" занимают 11 место в чемпионате Франции и остались без шансов на продолжение еврокубковой весны.

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