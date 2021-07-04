45-летний специалист возглавил Кристал Пэлас, сообщает официальный сайт клуба.

Марку Силва возглавил Фулхэм

Виейра подписал с "орлами" 3-летний контракт. Должность наставника лондонцев стала вакантной после ухода культового Роя Ходжсона. Претендентами на его место ранее были Лэмпард, Эшпириту Санту и Фавр.

В свою очередь Патрик Виейра находился без работы с декабря 2020-го. До этого он работал с Ниццей, Нью-Йорк Сити и в структуре Манчестер Сити.

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