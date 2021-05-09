Бывший наставник Ниццы Патрик Виейра стал одним из претендентов на пост главного тренера Лиона.

Контракт действующего наставника Лиона Руди Гарсии с клубом истекает летом 2021, и клуб уже рассматривает 4 кандидатуры на его замену, сообщает L'Equipe.

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Кроме наставника Сассуоло Роберто Де Дзерби и тренера Лилля Кристофа Гальтье, "ткачи" размышляют о приглашении Патрика Виейра или Марсело Гальярдо, который возглавляет Ривер Плейт.

Отметим, что Лион занимает 3 место из 73 пунктами в активе и сохраняет небольшие шансы на чемпионство, отставая на 6 очков за 2 тура до завершения первенства.

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