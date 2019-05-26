Відставка президента, Мессі як головна проблема та Клопп у ролі рятівника: як Іспанія реагує на фіаско Барселони у Кубку

Каталонський гранд мріяв про требл, але залишився з одним трофеєм, який вже нікого не заводить.

Барселона поступилась Валенсії у фіналі Кубка Короля, втративши шанс вдруге поспіль завоювати "золотий дубль". Після потужного психологічного удару на Енфілді команда Вальверде не знайшла у собі сил піднятись з колін. Мессі та компанія знову продемонстрували свою найгіршу версію – без ідей, бажання, віри і...футболу. "Кулес" зараз критикують навіть більше, ніж Реал, який провів один з найгірших сезонів у власній історії. Іспанські ЗМІ, від Каталонії до Мадриду, не шкодують ані президента, ані тренера, ані Мессі, який, виявляється, є великою проблемою нинішньої Барселони.

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Кінець ери Вальверде?

Авторитетне Marca вважає "Мураху" головним винуватцем ліверпульського та севільського фіаско. "Він досі залишається на тренерському мостику, бо президент Бартомеу не може знайти альтернативного варіанту, який би вразив фанатів. Вальверде не засвоїв римського уроку, за що поплатився на Енфілді. А поразка від Валенсії мала б стати логічним завершенням його циклу, принаймні так підказує логіка. Результати – ще гірші, ніж минулого року.

Попри перемоги Барси у Ла Лізі команда "здобула" реноме невдахи. Кадрові рішення тренера також викликають чимало запитань. Ставка на Артура та Семеду у фіналі Кубка Короля виявилась помилковою. Особливо дивує поява португальця з перших хвилин, адже він отримав медичний дозвіл у день матчу. Поки "кулес" програвали центр поля, на лаві запасних залишався Артуро Відаль, який разом з Мессі був найкращим гравцем команди в кінці сезону", –зазначає журналіст Уго Сересо.

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Мессі як головна проблема

Натомість його колега Хайме Рінкон іронічно називає Мессі головною проблемою каталонського гранда. "Настали часи, коли найкращий футболіст світу почав створювати для Барселони труднощі. Виступаючи поруч з аргентинцем, інші гравці відмовляються брати на себе відповідальність. Мовляв, навіщо щось вигадувати, якщо можна просто віддати пас на Мессі... Вони не пробивають, не шукають гострих передач, не беруть на себе – за все відповідає Лео. Їх мало хвилює, що суперники контролюють Мессі з обох боків, що Марселіно вибудував цілу систему з його нейтралізації... Лише Малком, з'явившись після перерви, виділявся на фоні однодумців, які воліли грати через "десятку".

Cuando la única alternativa que tienes a Messi es Malcom es que hay algo que no cuadra. La manera en la que todos acaban delegando la responsabilidad en las jugadas en Messi es alarmante. — Jaime Rincón (@Jaime_Rincon) 25 травня 2019 р.

Проблема сучасної Барселони полягає у тому, що вона звикла покладатись на Мессі. Він завжди повинен вирішувати усі проблеми. Але футбол – колективна гра, де інколи буває недостатньо неймовірного таланту одного генія. Лео почувається занадто самотньо у цій команді".

Великий "провтик" одного менджера

Під цікавим кутом розглядає причини краху Барселони на Беніто Вільямарін колумніст видання AS Хуан Хіменес. Він не критикує Вальверде або Мессі, а звертає увагу читачів на роботу трансферного менеджера каталонського клубу Пепа Сегури. Останній за підтримки Бартомеу володіє вирішальним словом у перемовинах з потенційними новачками. Це той самий функціонер, який після неочікуваної "втечі" Неймара підписував за шалені гроші Коутінью і Дембеле.

"Барса провалила спортивне планування, не знайшовши гідної заміни Суаресу. Підписання Боатенга виявилось настільки абсурдним, що на останніх хвилинах поєдинку проти Валенсії роль центральних нападників виконували Піке та Артуро Відаль. Саме цих гравців найчастіше шукали Малком з Мессі перед фінальним свистком. Хто несе відповідальність за те, що після травми Луїсіто каталонці залишились без центрфорварда? Пеп Сегура. Вальверде ледь не на колінах благав його підписати хорошу "дев'ятку", а натомість отримав ганця, який радше виконував роль туриста. Нереалізований трансфер феноменального у фіналі Парехо – також справа рук Сегури. І це далеко не єдиний його промах. Голова менеджера повинна полетіти першою", – пише Хіменес.

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Заклик до революції без Бартомеу

Найбільш радикальним у своєму аналізі виявився ведучий популярного в Іспанії телешоу El Chiringuito Жозеп Педрерол. Назвавши сезон "блаугранас" великою катастрофою, він закликав Бартомеу подати у відставку, а нового президента – провести масштабну перебудову складу.

"Барселоні потрібні футболісти, які будуть працювати і битись за емблему цього клубу. Революція і негайно! Вісім гравців мають піти! Вони пішки пересуваються по полі, наче вийшли на прогулянку. Так було на Енфілді, а через 15 днів повторилось у Севільї. Яка ганьба! Ла Ліги вже недостатньо. Нинішня Барселона – клуб невдах. Бартомеу має піти, а разом з ним – вісім гравців. Після Риму та Ліверпуля не може бути виправдань зі спокійним аналізом. Годі вже!", – емоційно висловився каталонець за походженням, який зараз більше симпатизує Мадриду.

"¡Esto es de VERGÜENZA! El BARÇA necesita JUGADORES que SIENTAN el ESCUDO. Y que DIMITA BARTOMEU", @jpedrerol 'ESTALLÓ' en #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/CJgRGP21Gy — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 26 травня 2019 р.

Каталонія вимагає змін, визначивши несподіваного невдаху

Рупор спортивної преси Барселони, Mundo Deportivo, підтримує часткову перебудову основного складу. На думку шеф-редактора видання Санті Нолли, "кулес" потрібні зміни – передусім, центрфорвард і якісний конкурент для... Жорді Альби.

"Барса як ніколи залежить від Мессі та його голів. Це очевидно, що команді бракує ще одного нападника, який би гарантував близько 20-и м'ячів за сезон. Лео не може вирішувати все самотужки. Суаресу не знайшлось заміни, але ця проблема з'явилась не зараз, а ще минулого літа.

Позиція лівого захисника виявилась вразливою, хоча Жорді Альба блискуче розпочав сезон. З його зони Ліверпуль тричі забив на Енфілді. На Беніто Вільямарін він також потрапляв у об'єктиви телекамер з розгубленим виразом обличчя. Солер обійшов його, немов на велосипеді, коли Родріго замикав у порожні. Альба не може грати кожен матч, це безумство. Йому потрібна достойна заміна. А про Коутінью годі й говорити – він не подає жодних ознак притомності", – жорстко завершив журналіст.

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Фанати вже винесли вирок

Ернесто Вальверде має піти з Барселони – так думають більшість прихильників каталонського клубу, які взяли участь в опитуваннях Marca, SPORT та Mundo Deportivo.

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Схоже, значно більше, ніж поразки, фанам набрид прагматичний стиль команди, яка колись вражала світ тотальним футболом. "Кулес" вимагають від Бартомеу рок-н-ролу на кшталт Ліверпуля, а не володіння заради володіння і гри другим номером. Такий висновок напрошується за результатами опитування Marca "кого б ви хотіли бачити тренером, якщо Валвьерде піде". Юрген Клопп лідирує з величезним відривом (28%), Сетьєн – другий (19%), а тен Хаг – третій (18%). Фанати свого (не) можливого рятівника назвали, а що запропонує Бартомеу...?

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