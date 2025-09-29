"Довбик показал хорошую реакцию, видно его мотивацию. Ему нужно быть в хорошей физической форме: ему еще есть куда расти, он забил хороший гол, и это придаст ему уверенности. Нам нужно, чтобы он добавил: он полон энтузиазма, он может прогрессировать.

Последние результаты команды радуют. Однако, как я уже говорил на этой неделе, сейчас нам нужно оценивать свою игру от матча к матчу, ведь чемпионат очень длинный. Нам нужно сосредоточиться на росте, развитии, совершенствовании, привлечении и восстановлении новых игроков, как мы сделали с Пеллегрини, Артемом Довбиком и Эрмосо, и мы сделаем то же самое с другими. Мы также ждем восстановления некоторых травмированных игроков.

Против Вероны мы впервые сыграли третий раз за неделю, и у нас были проблемы. Надеюсь, мы улучшимся в этом плане. Мы часто проигрывали дуэли и у нас были проблемы в обороне. У нас были трудности, над которыми мне придется поломать голову. У меня никогда не было проблем с таким количеством игр, но команде нужно привыкнуть.

Чувствуем ли мы в себе силы быть лидерами турнирной таблицы? Не знаю, вам решать. Я сосредоточен на своей команде, на том, чтобы они играли как можно лучше. Мне нравится прогресс Пеллегрини и Довбика, а также дебют Зёлковски. Все замечательно", – цитирует Гасперини Voce Giallorossa.

