"Видите, как они горды": голкипер Айнтрахта нашел позитив от поражения Реалу в Суперкубке УЕФА
Вратарь "орлов" Кевин Трапп поделился эмоциями после матча с мадридским клубом.
"Это было эмоциональное приключение – можно было заметить по реакции болельщиков после игры. Мы проиграли, но видите, как они горды.
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Конечно же, нам хотелось победить, отыскать один-два голевых момента, особенно в первом тайме. Мы уступили победителям Лиги чемпионов, но если целостно посмотреть, думаю, мы выглядели солидно.
Если бы мы использовали свои шансы в первом тайме, возможно, игра могла бы быть другой. Мы сыграли гораздо лучше, чем в пятницу (поражение в стартовом туре Бундеслиги от Баварии 1:6, – прим.). Иногда мы очень хорошо комбинировали. Такое ощущение, что это была хорошая игра, которая просто связана с плохим результатом", – цитирует Траппа официальный сайт УЕФА.
Напомним, в матче за Суперкубок УЕФА в финском Хельсинки Реал забил в ворота Айнтрахта два сухих гола и стал обладателем 5-го в своей истории такого трофея.
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