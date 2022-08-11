"Это было эмоциональное приключение – можно было заметить по реакции болельщиков после игры. Мы проиграли, но видите, как они горды.

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Конечно же, нам хотелось победить, отыскать один-два голевых момента, особенно в первом тайме. Мы уступили победителям Лиги чемпионов, но если целостно посмотреть, думаю, мы выглядели солидно.

Если бы мы использовали свои шансы в первом тайме, возможно, игра могла бы быть другой. Мы сыграли гораздо лучше, чем в пятницу (поражение в стартовом туре Бундеслиги от Баварии 1:6, – прим.). Иногда мы очень хорошо комбинировали. Такое ощущение, что это была хорошая игра, которая просто связана с плохим результатом", – цитирует Траппа официальный сайт УЕФА.

Напомним, в матче за Суперкубок УЕФА в финском Хельсинки Реал забил в ворота Айнтрахта два сухих гола и стал обладателем 5-го в своей истории такого трофея.

Реал выиграл 5-й Суперкубок УЕФА, одержав победу над Айнтрахтом – Бензема стал вторым бомбардиром клуба