"Видимо, у Динамо будет новый тренер": Маркевич не изменил мнение относительно катастрофы киевского клуба

Легендарный Мирон Маркевич видит для Динамо лишь одну возможность для развития в следующем сезоне.

"Видимо, у команды будет новый тренер. Нужно начать с обороны. Как с такой защитой играть в футбол? Это смешно. Середину поля тоже нужно менять, как и нападение. Как говорят: "Там нет ни сзади, ни спереди". Большинство игроков не соответствует уровню киевского Динамо. Есть 4-5 футболистов, которые заслуживают внимания. Остальные собранные на скорую руку.

Динамо – Ворскла: Маркевич посоветовал полтавчанам рецепт сенсационной победы

Проблемы, которые имеет сейчас Динамо? просматривались и раньше. Я озвучивал их и меня обливали грязью. Два года назад меня называли маразматиком за критику Динамо. И кто сейчас маразматик? Как можно было довести команду до такого уровня игры? Осталось одно название", – резюмировал Маркевич в комментарии 1927.kiev.ua.

Напомним, за три тура до финиша УПЛ Динамо уступает Десне по дополнительным показателям и рискует остаться без Лиги чемпионов на следующий сезон.

Динамо та новий наставник: 4 кандидати на заміну Михайличенку – серед них конкурент Шахтаря і віце-чемпіон світу