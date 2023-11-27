"Динамовцы во втором круге сыграют номинально домашние матчи на выезде? Совершенно верно. Мы действительно менялись полями с несколькими командами по нескольким причинам, основная – это просьба тренерских штабов сборных U-18 и U-19, связанная с упрощением логистики перед непростыми выездами и длинной дорогой. Товарищеский турнир в Чехии? Восемь игроков Динамо, костяк команды. Товарищеский турнир в Корее? Девять игроков Динамо и снова костяк команды! В то время как те, кто нас "критикует", не отдали в сборную ни одного футболиста. Почему? Видимо, им так захотелось. Видимо, личные интересы дороже интересов страны.

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А что было в квалификации на Евро-2024 (U-19)? Наши футболисты снова сыграли ключевую роль в победах над Словакией и Мальтой и победе в своей отборочной группе. Длительные переезды, перелеты, сложности с логистикой и тому подобное. Мы всегда идем навстречу сборным командам и я не вижу ничего страшного, что в пользу сборной, нашего клуба и самих игроков мы обменялись полями с рядом наших соперников. Тех, кто очень переживает по этому поводу, спешу успокоить – весной мы сыграем против этих же соперников уже на их полях.

Намек на недавний комментарий тренера Шахтера U-19 Алексея Белика? Я говорю прямо. Обратите внимание, что всех лидеров турнирной таблицы U-19 – Рух, Шахтер и СК Днепр-1 – мы обыграли с одинаковым счетом (2:0) в календарных матчах, которые никто не переносил. И не пропустили ни одного мяча. Одни делают свою работу, а другим вечно что-то мешает", – приводит слова Мохника официальный сайт Динамо.

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