Экс-форвард Динамо Артем Милевский поделился мыслями относительно команды и ее шансов на чемпионство в этом сезоне.

"Мне трудно сказать, что именно не хватает тем футболистам, которые играют в составе Динамо. Возможно, молодые игроки не слушают советов старших и опытных.

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В клубе есть ребята из моего поколения – Ярмола, Шовковский, Гусев. Я уверен, что они общаются с игроками, подсказывают, чего не хватает молодым футболистам. Видимо, до кого-то не доходят эти слова. Если в этом году Динамо не станет чемпионом, то я не знаю..." – сказал Милевский в прямом эфире своего ТикТок-аккаунта.

Напомним, что сейчас Динамо лидирует в турнирной таблице УПЛ после 21 тура, имея 51 очко. Столичный коллектив опережает Александрию на четыре балла, а Шахтер – на десять, хотя донетчане имеют игру в запасе.

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