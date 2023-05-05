"Проблема тех, кто привык всегда упорно работать, как я, заключается в том, что они не могут в полной мере наслаждаться даже победами. Счастье – вещь скоротечная. Да, я выиграл, хорошо, но потом вам придется снова работать. Это жизненная установка, которая что-то у вас забирает.

Чемпионский гол Осимхена в видеообзоре матча Удинезе – Наполи – 1:1

Видеть, как неаполитанцы улыбаются, видеть счастливых неаполитанцев – это лучшее чувство. Именно они приносят мне счастье. Сейчас я чувствую себя более расслабленным, слава богу, что мне удалось подарить это счастье неаполитанцам", – приводит слова Спаллетти Calciomercato.

Напомним, что ничья с Удинезе сделала Наполи досрочным чемпионом Италии. Неаполитанцы впервые добыли Скудетто за 33 года.

Наполи оформил выигрыш долгожданного Скудетто – первое чемпионство со времён Марадоны