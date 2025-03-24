Сборная Испании прошла Нидерланды в 1/4 и сыграет в полуфинале Лиги наций против Франции. Смотрите голы и обзор матча на "Футбол 24".

Действующие чемпионы Европы в непростом матче смогли переиграть Нидерланды и выйти в следующую стадию Лиги наций.

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После ничьей в первом матче, градус напряжения повысился до максимального. Благодаря этому, ответная игра получилась даже зрелищнее, чем первый поединок в Нидерландах. На дубль Оярсабаля гости дважды ответили точными ударами точными ударами Депая и Матсена.

Игра перешла в дополнительное время, словно напоминая болельщикам о памятном финале ЧМ-2010. И казалось, что Испания нашла нового героя дополнительного времени – Ламин Ямаль под конец первого овертайма забил, казалось победный мяч. Но нидерландцы не сдались и заработали уже третий пенальти в этом матче. Хави Симонс сделал счет 3:3.

В серии пенальти напряжение не спало. После промаха Ланга молодой Ламин Ямаль мог хоронить надежды гостей, но Вербрюгген парировал удар. В конце концов испанцам снова повезло и промах Малена стоил Нидерландам места в полуфинале Лиги наций. Там уже летом Испания сыграет против Франции.

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