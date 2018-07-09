Видео дня: встреча Буффона в Париже – неистовое огненное шоу от ультрас ПСЖ

Болельщики французского Пари Сен-Жермен ярким пиротехническим перформенсом и невероятными скандированиями встретили новичка парижан Джанлуиджи Буффона.

В сети появилось видео, как парижские ультрас встречают перед стадионом Парк де Пренс своего нового любимца – бывшего голкипера сборной Италии и туринского Ювентуса.

Буффон провел первую тренировку в ПСЖ

Буффону, который на прошлой неделе подписал контракт с ПСЖ по схеме 1+1, такой теплый прием был по душе и он даже присоединился к фаер-шоу. Публика это встретила овациями и криками "Джиджи Буффон" на знакомый каждому украинцу мотив.