toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Франция
АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО ДОМАГОЙ ВИДА РОССИЯ - ХОРВАТИЯ Полуфинал ЧМ 2018 Новости ЧМ 2018

Видео дня: встреча Буффона в Париже – неистовое огненное шоу от ультрас ПСЖ

19:11 60 Читати українською
Видео дня: встреча Буффона в Париже – неистовое огненное шоу от ультрас ПСЖ
Джанлуиджи Буффон / ФК Пари Сен-Жермен

Болельщики французского Пари Сен-Жермен ярким пиротехническим перформенсом и невероятными скандированиями встретили новичка парижан Джанлуиджи Буффона.

В сети появилось видео, как парижские ультрас встречают перед стадионом Парк де Пренс своего нового любимца – бывшего голкипера сборной Италии и туринского Ювентуса.

Буффон провел первую тренировку в ПСЖ

Буффону, который на прошлой неделе подписал контракт с ПСЖ по схеме 1+1, такой теплый прием был по душе и он даже присоединился к фаер-шоу. Публика это встретила овациями и криками "Джиджи Буффон" на знакомый каждому украинцу мотив.

@gianluigibuffon = an ultra #NoPyroNoParty @psg

Допис, поширений 433 | Football (Soccer) (@433)

Теги
Видеоновости Джанлуиджи Буффон Джанлуиджи Буффон Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен Франция ультрас
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
22
час
:
40
мин
Флора
18:30
Хапоэль Беер-Шева
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук