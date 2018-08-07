Видео дня: Суркис-футболист, которого "практически никто не может обыграть"

Президент киевского Динамо Игорь Суркис рассказал о своем участии во внутренних футбольных баталиях "бело-синих" и своих талантах в футбольном фристайле.

Функционер вспомнил времена, когда вместе с братом Григорием противостоял игрокам Динамо на тренировках, в интервью FootballHub.

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В частности, президент Динамо рассказал о соревнованиях с Леонидом Буряком во фристайле, участие в занятиях команды под руководством Алексея Михайличенко и Анатолия Демьяненко, футбольные пари с почетным президентом ФФУ Григорием Суркисом, а также собственных технических рекордах.