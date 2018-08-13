toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ТРАНСФЕРЫ АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО ДИНАМО КИЕВ - СЛАВИЯ ПРАГА ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Видео дня: Пике жестоко поиздевался над Коутинью детским приколом

14:00 136 Читати українською
Видео дня: Пике жестоко поиздевался над Коутинью детским приколом
Филлипе Коутиньо / Фото: соцсети

Защитник Барселоны Жерар Пике подложил одноклубнику Филлипе Коутиньо зубочистки на стул в ресторане.

Защитник Барселоны Жерар Пике устроил подставу для своего одноклубника Филиппе Коутиньо.

Месси стал самым титулованным игроком в истории Барселоны

Во время обеда в клубной столовой Пике воткнул в стул своего соседа две зубочистки. Коутинью, ничего не подозревая, сел рядом с испанцем, но быстро понял подвох и подскочил.

Напомним, вчера Барселона завоевала Суперкубок Испании 2018.

Теги
Испания Филиппе Коутиньо Филиппе Коутиньо Жерар Пике Жерар Пике Барселона Барселона футбольные приколы
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
3
час
:
23
мин
Прогресс
19:00
Уфа
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук