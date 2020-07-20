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Видаль впервые за 9 лет остался без чемпионской медали

20 июля 10:54 - Читати українською
Видаль впервые за 9 лет остался без чемпионской медали
Артуро Видаль / Фото из открытых источников

Чилийский легионер каталонского клуба упустил возможность завоевать очередное чемпионство.

Полузащитник Барселоны Артуро Видаль впервые за последние девять лет остался без чемпионской медали. Каталонцы еще за тур до финиша Ла Лиги потеряли шансы на победу в чемпионате Испании, удовлетворившись серебром.

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Таким образом, 33-летнему футболисту не удалось завоевать очередной титул. Чемпионская серия чилийца прервалась, ведь Видаль не оставался без золотых медалей чемпионата с 2011 года.

Напомним, у Артуро четыре чемпионства с Ювентусом (2012, 2013, 2014 и 2015), три – с Баварией (2016 2017 и 2018) и одно – с Барселоной (2019).

К слову, Видаль перешел в лагерь каталонцев в января 2018 года за 18 мн евро. В текущем сезоне провел за "блаугранас" 42 поединка во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.

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