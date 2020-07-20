Видаль впервые за 9 лет остался без чемпионской медали

Полузащитник Барселоны Артуро Видаль впервые за последние девять лет остался без чемпионской медали. Каталонцы еще за тур до финиша Ла Лиги потеряли шансы на победу в чемпионате Испании, удовлетворившись серебром.

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Таким образом, 33-летнему футболисту не удалось завоевать очередной титул. Чемпионская серия чилийца прервалась, ведь Видаль не оставался без золотых медалей чемпионата с 2011 года.

Напомним, у Артуро четыре чемпионства с Ювентусом (2012, 2013, 2014 и 2015), три – с Баварией (2016 2017 и 2018) и одно – с Барселоной (2019).

К слову, Видаль перешел в лагерь каталонцев в января 2018 года за 18 мн евро. В текущем сезоне провел за "блаугранас" 42 поединка во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.

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