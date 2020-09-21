"Сегодня я прощаюсь со всем коллективом Барселоны, проведя два замечательных года в этом замечательном клубе. Я горд тем, что имел возможность одеть эту футболку и играть с великими футболистами.

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Хочу поблагодарить свою семью, партнеров по команде, тренеров, врачей, персонал и замечательных болельщиков, которые всегда с любовью относились ко мне. Сегодня я начинаю новый этап своей жизни, но Барселона всегда останется в моем сердце. До встречи и всегда "Вперед Барса!", – написал чилиец в Instagram.

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