Новый тренер Интера Симоне Индзаги не рассчитывает на 34-летнего чилийца в грядущем сезоне, информирует Football Italia со ссылкой на GdS.

Видаль готов уйти из Интера и уже назвал клуб, в котором мечтает оказаться

"Нерадзурри" подписали Видаля по инициативе предыдущего наставника Антонио Конте. Теперь, когда он покинул клуб, Артуро стал "обузой" для клуба из-за высокой зарплаты. Клуб не хочет выплачивать ему 6,5 млн евро, а потому размышляет над досрочным расторжением контракта, который рассчитан до следующего лета.

Сейчас в услугах чилийца заинтересованы Бока Хуниорс, Фламенго и Америка. Правда, есть проблема – никто из трех коллективов не готов полностью покрыть его зарплату. В ближайшее время Видаль встретится со своим агентом, чтобы обсудить свое будущее.

К слову, в прошлом сезоне Артуро провел 30 матчей в футболке "нерадзурри", забил два мяча и отдал столько же результативных передач.

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