Видаль сравнил Месси и Левандовски перед матчем Лиги чемпионов

"Левандовски – выдающийся мастер своего дела. Это феноменальный форвард, который всегда очень опасен. Я играл с ним два года и видел, как он растет. Видел, как он тяжело работает на тренировках. Закрыть такого нападающего невероятно сложно, но мы готовы.

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Сравнивать Левандовски и Месси нельзя. Лео словно с другой планеты. Даже если Левандовски считают лучшим форвардом планеты, мне очень трудно сравнить его с Месси", – цитирует Видаля официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч 1/4 финала Лиги чемпионов Барселона – Бавария состоится 14 августа, начало в 22:00.

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