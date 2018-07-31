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Видаль согласовал детали личного контракта с Интером

16:48 14 Читати українською
Видаль согласовал детали личного контракта с Интером
Артуро Видаль / ФК Бавария Мюнхен

Полузащитник Артуро Видаль перейдет в Интер и будет зарабатывать там 5 млн евро в год.

Артуро Видаль стал еще на шаг ближе к переходу в Интер. По информации Football Italia, чилиец согласовал с "нерадзурри" детали личного контракта.

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Соглашение будет рассчитано на 3 года, а игрок будет зарабатывать 5 млн евро в год.

Ранее сообщалось, что Интер и Бавария договорились о переходе полузащитника в миланский клуб.

Видаль перешел в Баварию летом 2015 года по туринского Ювентуса. За это время чилиец успел выиграть с мюнхенцами все внутренние трофеи.

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