Видаль согласовал детали личного контракта с Интером

Полузащитник Артуро Видаль перейдет в Интер и будет зарабатывать там 5 млн евро в год.

Артуро Видаль стал еще на шаг ближе к переходу в Интер. По информации Football Italia, чилиец согласовал с "нерадзурри" детали личного контракта.

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Соглашение будет рассчитано на 3 года, а игрок будет зарабатывать 5 млн евро в год.

Ранее сообщалось, что Интер и Бавария договорились о переходе полузащитника в миланский клуб.

Видаль перешел в Баварию летом 2015 года по туринского Ювентуса. За это время чилиец успел выиграть с мюнхенцами все внутренние трофеи.