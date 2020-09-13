Хавбек Барселоны Артуро Видаль готов пойти на компромисс ради ускорения переговоров с Интером.

Чилиец отказался от 6,5 млн евро зарплаты за последний год контракта с "блаугранас", утверждаетTuttosport.

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В течение нескольких дней именно сумма компенсации была главным препятствием трансферу, однако Видаль все же решил уступить Барселоне. Ожидается, что сага чилийца вскоре завершится, и он официально согласует свое сотрудничество с Интером.

В прошлом сезоне Ла Лиги Видаль провел 33 матча, в которых отметился 8 голами и двумя ассистами.

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