Чилийский полузащитник Фламенго не смог находиться на церемонии прощания с родным человеком.

Эрасмо Видаль умер 11 октября после сердечного приступа. Отцу игрока сборной Чили был 61 год.

Отец Видаля найден мертвым

В то время игрок был с командой на выездном матче в Бразилии и не смог попрощаться с отцом в столице Чили Сантьяго. Видаль со слезами на глазах следил за похоронами родного человека в Instagram (трансляцию вела сестра футболиста), а видео стало вирусным в соцсетях.

СМИ сообщают, что отношения Артуро с отцом были не лучшими, ведь в свое время Эрасмо Видаль ушел из семьи. Впрочем, это не мешало известному футболисту регулярно помогать отцу.

К слову, несмотря на трагическое известие, 35-летний хавбек сыграл в первом финальном матче Кубка Бразилии против Коринтианса (0:0). Чилиец вышел на поле на 65-й минуте.

Ранее Артуро Видаль выступал за Байер, Баварию, Интер, Ювентус и Барселону. В составе национальной сборной Чили сыграл 133 поединка, в которых забил 32 гола. Статистика хавбека в Фламенго – 21 матч, 2 гола, 1 ассист.

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