Руководство "блаугранас" решило отпустить Артуро Видаля без какой-либо компенсации, сообщает издание Sport.es.

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Боссы клуба приняли такое решение с целью сэкономить на его зарплате. Новый тренер "сине-гранатовых" Рональд Куман не видит 33-летнего футболиста в своей команде, а сиденье чилийца "на скамейке" сильно ударит по клубному бюджету.

Напомним, Видаль перейшел в Барселону из мюнхенской Баварии в 2018 году. В составе испанского клуба выиграл чемпионат страны 2019 года, а также Суперкубок 2018-го. В прошлом сезоне провел в футболке каталонцев 46 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 3 голевые передачи.

К слову, предментний интерес к Артуро проявляет Интер – "черно-синие", по сообщению СМИ, предложили футболисту контракт до 2022 года с зарплатой 6 млн евро в год и опцией продления еще на один сезон.

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