Видаль отклонил предложение из Китая ради перехода в Интер

Игрок каталонской Барселоны несчастлив в испанском клубе и хочет в ближайшее время сменить команду и чемпионат.

Чилийский полузащитник Барселоны Артуро Видаль недоволен своим положением в каталонском клубе. Игрок планирует перебраться в Италию – футболистом уже давно интересуется Интер, желавший подписать его еще летом. У Видаля хорошие отношения с нынешним наставником миланского клуба Антонио Конте, с которым чилиец работал в Ювентусе и трижды выиграл с ним Серию А.

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При этом у Видаля было предложение от одного из китайских клубов, но он его отклонил, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира.

Напомним, в текущем сезоне Видаль принял участие в восьми матчах, однако в стартовом составе вышел только на игру с Севильей. Лишь в двух матчах, в которых Видаль выходил на замену, он провел на поле более 20 минут.

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