Полузащитник Интера Артуро Видаль прокомментировал довольно необычный жест перед матчем 19-го тура против Ювентуса.

"Поцеловать эмблему другой команды никогда не было моим намерением. Поцелуй был демонстрацией приверженности к брату (речь идет о защитнике Ювентуса Джорджо Кьеллини – прим. "Футбол 24"), с которым я провел замечательные годы вместе. Мы любим друг друга.

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Я уважаю свою команду, наших болельщиков и людей, которые доверили мне защищать и продолжать развивать историю этого прекрасного клуба. И я отдам душу за это. Вперед, Интер", – написал Видаль в своем Instagram.

Отметим, что эпизод случился перед началом встречи, когда Видаль и Кьеллини очень тепло приветствовали друг друга. Ранее игроки выступали в составе Ювентуса.

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