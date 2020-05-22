Видаль не хочет быть частью обменов Барселоны с другими клубами

Чилийский полузащитник Барселоны Артуро Видаль заявил, что не намерен покидать каталонский клуб.

"Я доволен, мне комфортно в Барселоне. Безусловно, я хочу остаться здесь. Сейчас я подготовлен лучше, чем когда-либо прежде. Я счастлив, здесь отличный коллектив, и у меня много друзей в раздевалке", – цитирует Видаля Football Italia.

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Ранее сообщалось, что Видалем интересуется миланский Интер и туринский Ювентус. Барселона планировала использовать своего игрока в обменах с итальянскими грандами. "Сине-гранатовые" интересуются Лаутаро Мартинесом и Миралемом Пьяничем.

Напомним, Артуро Видаль перешел в Барселону в 2018 году. В составе каталонцев Видаль выиграл чемпионат и Суперкубок Испании. В текущем розыгрыше Ла Лиги чилиец провел 22 матча и забил шесть мячей.

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