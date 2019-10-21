Видаль назвал главную характеристику Барселоны, которая поможет команде выиграть Лигу чемпионов

Полузащитник Барселоны Артуро Видаль убежден, что каталонцы сделали правильные выводы после весеннего фиаско с Ливерпулем в Лиге чемпионов.

"Мы проиграли Ливерпулю из-за нехватки концентрации. Я еще не переварил это поражение, я по-прежнему расстроен. Трудно объяснить, что это было, но мы делали много индивидуальных ошибки, было мало концентрации. Если футболист не оставляет на поле все силы, если он не бежит до последней секунды матча – выиграть невозможно.

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Если Барселона будет физически сильнее в этом году, то мы сможем выиграть Лигу чемпионов. За счет талант можно выиграть чемпионат Испании, но именно физическая подготовка помогает добиться успеха в ЛЧ. Я нахожусь в лучшей команде мира и хочу поднять этот трофей над головой в нынешнем сезоне", – цитирует Видаля L'Equipe.

Напомним, в прошлогоднем розыгрыше ЛЧ Барселона покинула турнир на стадии полуфинала, уступив на выезде Ливерпулю (0:4, первый матч – 3:0).

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