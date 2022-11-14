Фламенго недавно выиграл Кубок Либертадорес, а в воскресенье, 13 ноября, провел чемпионский парад по улицам Рио-де-Жанейро. Одним из главных действующих лиц празднования стал Артуро Видаль – экс-хавбек Барселоны, Баварии, Ювентуса и Интера.

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Полузащитник так увлекся алкоголем, что не без проблем держался на ногах. Одноклубники и персонал Фламенго едва удержали Видаля, чтобы тот не вылез на перила автобуса. Артуро все же это сделал, но под пристальным наблюдением. Через несколько мгновений чилийца вернули в более безопасное место.

Недавно 35-летний Видаль потерял отца, но сыграл в финальном матче Копа Либертадорес против Атлетико Паранаэнсе (1:0).

O desespero do Marcos Braz de perder o Vidal depois de 5 anos de negociação HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA pic.twitter.com/qz9YmFKNmj — Fla Resenha | Flamengo (@SiteResenha) November 13, 2022

david luiz tocando violão

vidal mamado caindo em cima do segurança

gabigol cantando

ayrton beijinho passando mal



muita informação num vídeo só pic.twitter.com/fboKUulp2N — beatriz (@njxbea) November 13, 2022