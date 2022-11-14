Видаль напился на чемпионском параде – звездный хавбек едва держался на ногах
Полузащитник Фламенго и сборной Чили с размахом отметил победу в Кубке Либертадорес.
Фламенго недавно выиграл Кубок Либертадорес, а в воскресенье, 13 ноября, провел чемпионский парад по улицам Рио-де-Жанейро. Одним из главных действующих лиц празднования стал Артуро Видаль – экс-хавбек Барселоны, Баварии, Ювентуса и Интера.
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Полузащитник так увлекся алкоголем, что не без проблем держался на ногах. Одноклубники и персонал Фламенго едва удержали Видаля, чтобы тот не вылез на перила автобуса. Артуро все же это сделал, но под пристальным наблюдением. Через несколько мгновений чилийца вернули в более безопасное место.
Недавно 35-летний Видаль потерял отца, но сыграл в финальном матче Копа Либертадорес против Атлетико Паранаэнсе (1:0).