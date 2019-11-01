Видаль может перейти в Интер на правах аренды

Миланский Интер настроен подписать полузащитника Барселоны Артуро Видаля.

Хавбек Барселоны Артуро Видаль может продолжить карьеру в Интере. "Нерадзурри" планируют уже в зимнее трансферное окно арендовать 32-летнего Видаля с опцией выкупа, информирует Inter News.

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В то же время "блаугранас" оценивают чилийца, который не имеет регулярной игровой практики, в 15 млн евро. Также в услугах Видаля заинтересован китайский Шанхай СИПГ, но сам игрок стремится перейти именно в команду Антонио Конте.

Контракт Видаля с Барселоной истекает 30 июня 2021 года. В сезоне 2019/20 в активе чилийца 9 матчей во всех турнирах (300 минут), в которых он отметился тремя голами и одним ассистом.

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