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Видаль может отказать Интеру и Манчестер Юнайтед – хавбек Барселоны готов на неожиданный вариант продолжения карьеры

12:46 70 Читати українською
Видаль может отказать Интеру и Манчестер Юнайтед – хавбек Барселоны готов на неожиданный вариант продолжения карьеры
Артуро Видаль / ФК Барселона

Чилийский полузащитник может продолжить карьеру в Ньюкасле, который скоро получит новых владельцев.

У Артуро Видаля есть из чего выбирать. На 32-летнего чилийца претендуют Манчестер Юнайтед и Интер. Именно миланцы недавно считались фаворитом в борьбе за хавбека, но теперь появился еще один претендент.

Это Ньюкасл, который скоро получит новых владельцев-миллиардеров из Саудовской Аравии. Новое руководство "сорок" уже планирует пригласить на пост главного тренера Массимилиано Аллегри. Видаль тоже попал в поле зрения Ньюкасла, а потенциальный приход Аллегри станет ключевым фактором в подписании чилийца.

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Артуро в свое время играл под руководством Аллегри в Ювентусе и готов перейти именно в Ньюкасл, если команду возглавит итальянский тренер. Ради "сорок" чилиец готов отказать Интеру и МЮ, сообщает Mundo Deportivo.

Контракт Видаля рассчитан до лета 2021 года, поэтому Барса не прочь отпустили чилийца уже этим летом, чтобы не потерять его бесплатно. В текущем сезоне Артуро провел 31 матч, забил 6 голов и трижды ассистировал партнерам.

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