"Замечательно, что Пирло стал тренером Ювентуса. Он был невероятным футболистом, а теперь представьте, каким он будет тренером. У него есть прекрасное видение футбола, которым обладают далеко не все, поэтому, я думаю, Пирло может показать себя очень хорошо.

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Андреа также замечательный человек. Мы играли вместе четыре года и выиграли четыре Скудетто, поэтому если бы он позвонил мне из Ювентуса, я был бы счастлив", – сказал Видаль в интервью блоггеру Даниэлю Хабифу.

Напомним, Андреа Пирло возглавил Юве около месяца назад после увольнения Маурицио Сарри.

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