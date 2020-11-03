"Все матчи для нас решающие. Мы должны сыграть как можно лучше, это очень важно для таблицы. Я буду играть против Реала так, будто до сих пор остаюсь игроком Барселоны.

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Я также помню и вылет с Баварией в 2017 году (Видаль вместе с мюнхенцами уступил 3:6 по сумме двух матчей. Во втором поединке хавбека удалили, а Реал забил два мяча с офсайдов – прим. Футбол 24). Тогда я был очень зол, ведь мы могли выиграть турнир, если бы прошли Реал. Впрочем, сегодня будет другой матч. Это будет тот вызов, когда игроки должны отдать все свои силы. Я хочу победить, и мы будем бороться", – цитирует Видаля Football Italia.

Напомним, матч Реал – Интер состоится сегодня, начало в 22:00. После двух туров Лиги чемпионов мадридцы имеют всего одно очко, а у миланцев два.

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