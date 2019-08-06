Видаль близок к переходу в Интер

Хавбек Барселоны Артуро Видаль вскоре перейдет в миланский Интер.

Миланский Интер близок к подписанию хавбека Артуро Видаля, сообщает Inter News.

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Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде считает, что "блаугранас" имеют слишком много игроков центра поля, а потому команду могут покинуть ветераны Ракитич и Видаль.

Чилиец уже работал с нынешним наставником "нерадзурри" Антонио Конте в Ювентусе и трижды выиграл с ним Серию А.

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