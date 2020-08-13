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Видаль: Бавария – фаворит в каждом матче

21:35 - Читати українською
Видаль: Бавария – фаворит в каждом матче
Артуро Видаль / Фото ФК Барселона

Полузащитник Барселоны Артуро Видаль поделился ожиданиями от матча против Баварии.

 

"Завтра самый важный матч года, очень надеемся пройти дальше. У Баварии был захватывающий год, они выиграли Кубок Германии и Бундеслигу. Знаем, что будет сложно, но должен быть хороший матч. Пройдем, если сделаем то, что должны.

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Флик выполнил прекрасную работу с тех пор, как получил шанс. Он выиграл два титула, и, думаю, заслужил тренировать команду дальше. Бавария всегда и везде фаворит. Я был там и чувствовал это. Но Барселона – лучшая команда в мире", – цитирует чилийца Marca.

Напомним, матч 1/4 финала Лиги чемпионов Барселона – Бавария состоится 14 августа, начало в 22:00.

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Бавария Бавария Барселона Барселона Лига чемпионов Ханс-Дитер Ханс-Дитер Флик Барселона - Бавария Артуро Артуро Видаль
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