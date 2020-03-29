Вида вместе со звездами сборной Хорватии насладился триумфом над Россией – сын экс-динамовца в восторге

Игроки сборной Хорватии просматривают исторический ЧМ-2018 во время карантина, вызванного пандемией коронавируса.

Национальное телевидение Хорватии решило вспомнить сверхуспешный для футбольной сборной чемпионат мира 2018 года, который проходил в России, информирует Index.hr.

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За просмотром четвертьфинального поединка против России следили и главные герои Мундиаля: Лука Модрич, Иван Ракитич, Иван Перишич и Домагой Вида, чем они поделились в социальных сетях. Интересно, что экс-динамовец просматривал матч с Россией со своей семьей, и его сын был очень рад увидеть триумф своего отца.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса большинство спортивных соревнований приостановлены на неопределенный срок.

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