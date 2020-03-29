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Вида вместе со звездами сборной Хорватии насладился триумфом над Россией – сын экс-динамовца в восторге

09:35 71 Читати українською
Вида вместе со звездами сборной Хорватии насладился триумфом над Россией – сын экс-динамовца в восторге
Игроки сборной Хорватии / Reuters

Игроки сборной Хорватии просматривают исторический ЧМ-2018 во время карантина, вызванного пандемией коронавируса.

31’ Денис Черышев
115’ Марио Фернандес
 
Андрей Крамарич 39’
Домагой Вида 101’
31’ Денис Черышев
39’ Андрей Крамарич
101’ Домагой Вида
115’ Марио Фернандес

Национальное телевидение Хорватии решило вспомнить сверхуспешный для футбольной сборной чемпионат мира 2018 года, который проходил в России, информирует Index.hr.

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За просмотром четвертьфинального поединка против России следили и главные герои Мундиаля: Лука Модрич, Иван Ракитич, Иван Перишич и Домагой Вида, чем они поделились в социальных сетях. Интересно, что экс-динамовец просматривал матч с Россией со своей семьей, и его сын был очень рад увидеть триумф своего отца.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса большинство спортивных соревнований приостановлены на неопределенный срок.

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