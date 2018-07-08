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Вида: Видео "Слава Украине" – не политика, а шутка для моих друзей

10:30 86 Читати українською
Вида: Видео "Слава Украине" – не политика, а шутка для моих друзей
Домагой Вида (слева) / фото: твиттер сборной Хорватии

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида прокомментировал видеоролик, в котором экс-игрок Динамо поддержал Украину после поединка 1/4 финала ЧМ-2018 против России.

По словам Виды, он не хотел никого обидеть, крича фразу "Слава Украине" после поединка против сборной России в 1/4 финала чемпионата мира-2018.

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"Я с уважением отношусь к русскому народу. Это была просто шутка для моих друзей из Украины. Футбол – вне политики. Я не имел в виду ничего плохого", – цитирует Виду Championat.

Напомним, Хорватия победила Россию в серии послематчевых пенальти и в полуфинале померится силами с Англией. Матч состоится 11 июля.

К слову, Вида выступал в киевском Динамо с 2013 года. В начале 2018 года хорват перебрался в турецкий Бешикташ.

Россия – Хорватия – 2:2 (пен. 3:4) – видео голов и обзор матча

ЧМ 20181/4 финала

Россия - Хорватия: Суббота 07 июля 2018

Россия
Матч окончен
2 : 2
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Хорватия
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Россия - Хорватия Хорватия Хорватия ЧМ 2018 Украина Украина Домагой Вида Домагой Вида
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