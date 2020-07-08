Вида требует от Бешикташа выплатить задолженность – экс-динамовец не получил немалую сумму

Турецкий Бешикташ задолжал Домагою Виде 1,5 млн евро. Агент хорвата уже прислал клубу предупреждение о необходимости выплаты денег.

Представитель Домагоя Виды направил руководству Бешикташа письмо с требованием погасить задолженность перед игроком. В настоящее время стамбульский клуб, переживающий серьезные финансовые трудности, не выплатил хорвату 11 млн турецких лир (около 1,5 млн евро). Никакой реакции от Бешикташа пока нет, сообщает TRT Spor.

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Напомним, Вида перебрался в Турцию в начале 2018 года на правах свободного агента после истечения контракта с киевским Динамо. В текущем сезоне 31-летний хорват сыграл 35 матчей во всех турнирах, записав в свой актив 4 гола. За 4 тура до финиша чемпионата "черные орлы" занимают 6 место в турнирной таблице.

Заметим, контракт Виды с Бешикташем рассчитан еще на 2 сезона. Зимой экс-динамовцем интересовались клубы АПЛ, но до перехода дело так и не дошло.

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