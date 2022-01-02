Уотфорд надеется усилить свою защиту, которая является одной из худших в АПЛ.

Центрбек Бешикташа Домагой Вида оказался на радарах "шершней", сообщил инсайдер Николо Скира.

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Уотфорд не собирается много платить за экс-лидера Динамо, поскольку уже летом он становится свободным агентом. Новичок АПЛ рассчитывает, что один миллион евро убедит Бешикташ. Если турки выберут принципиальную позицию, то Уотфорд подождет и попытается забрать 32-летнего хорвата бесплатно.

Добавим, что в текущем сезоне Вида провел 18 матчей и не отличался результативными действиями. В январе 2018-го Бешикташ подписывал защитника Динамо именно свободным агентом.

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