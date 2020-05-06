Вида стал трансферной целью Ливерпуля – Клопп назвал экс-игрока Динамо приоритетом

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида может перебраться на Туманный Альбион.

Ливерпуль заинтересован в трансфере центрального защитника турецкого Бешикташа Домагоя Виды, сообщает Yeni Asir.

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По информации издания, английский клуб рассматривает 31-летнего хорвата как игрока ротации. Отмечается, что наставник мерсисайдцев Юрген Клопп считает Виду приоритетным кандидатом на эту роль. Немецкий специалист высоко оценил талант Домагоя благодаря его игре на ЧМ-2018.

Добавим, что действующий контракт Виды с Бешикташем рассчитан еще на два сезона. В то же время, турки уже занялись поисками потенциальной замены для одного из своих лидеров. "Орлы" могут пригласить косоварского защитника Фидана Алити, выступающего за албанский Кальмар.

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