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Вида продолжит карьеру в России, – СМИ

21:35 176 Читати українською
Вида продолжит карьеру в России, – СМИ
Домагой Вида / Getty Images

Центральный защитник Бешикташа Домагой Вида готовится к смене команды.

Хорват после завершения сезона 2019/20 перейдет в клуб с чемпионата России, утверждает Sporun Dibi.

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Бешикташ не может позволить себе большую зарплату 31-летнего центрбека, поэтому не будет противиться трансферу. Контракт Виды с "черными орлами" рассчитан до лета 2022-го, цена за Transfermarkt – 6,5 евро. Два года назад Бешикташ подписал защитника Динамо на правах свободного агента.

Добавим, что сейчас Вида залечивает травму. В текущем сезоне он успел провести 33 матча, отличился 4 голами.

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